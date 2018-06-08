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Справа Януковича: суд продовжиться 21 червня

НовиниПолітика    08.06.2018 - 13:50
Фото: суд над Януковичем (РБК-Україна)
Фото: суд над Януковичем (РБК-Україна)

Адвокати знову намагались подати клопотання про допит додаткових свідків

Оболонський районний суд Києва продовжить розгляд у справі щодо держзради Віктора Януковича 21 червня. Про це в залі суду оголосив суддя Владислав Девятко, передає кореспондент РБК-Україна

"Суд визначив дату допиту свідків, дебати плануються на 30 та 31 липня. Таким чином, перерва на 10 годину 21 червня", - сказав суддя.

Адвокати знову намагались подати клопотання про допит додаткових свідків, однак суддя Девятко знову наголосив, що стадія клопотань про допит свідків завершена.

Нагадаємо, сьогодні, 8 червня, Оболонський районний суд по справі щодо держзради екс-президента Віктора Януковича допитав свідка сторони захисту Володимира Павленка, колишнього начальника штабу охорони президента-втікача.

У ході допиту Павленко заявив, що в 2014 році начебто планувався теракт. Він також заявляв, що на Януковича планувався замах.

Прокурор Руслан Кравченко заявив, що свідок Володимир Павленко в своїх показах "не щирий". На його думку, Павленко говорить неправду, оскільки багато його показань не збігаються з показами інших свідків.

Справа Януковича: свідок заявив, що в 2014 році планувався теракт Суд над Януковичем почав допит екс-начальника охорони колишнього президента
Теги публікації: Янукович, Суд над Януковичем  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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