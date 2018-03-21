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Азарова допросят в суде по делу Януковича

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 13:51
Фото: Николай Азаров (УНИАН)
Фото: Николай Азаров (УНИАН)

Азаров будет допрошен посредством видеоконференции

В суде по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича будет допрошен бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом в зале суда заявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Оболонский районнний суд Киева частично удовлетворил ходатайство стороны защиты Виктора Януковича о допросе свидетелей. Адвокаты просили суд о допросе своих свидетелей посредством видеосвязи по делу о госизмене.

"Суд постановил ходатайство стороны защиты удовлетворить частично, допросить свидетелей в том порядке, в котором была допрошена Оксана Медиева сегодня. Таким образом, определяем 27, 28 и 29 марта - даты для допроса свидетелей защиты", - сказал судья.

Так, в частности, будут допрошены свидетели: Сергей Бернадский (охранник Януковича), Константин Кобзарь (экс-руководитель службы безопасности президента Украины), Николай Азаров, Павел Лебедев (бывший министр обороны), бывший командующий Внутренних войск МВД Станислав Шуляк.

Напомним, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров попросил допросить его в судебном заседании по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича путем видеоконференции из Москвы (РФ).

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Теги: Николай Азаров, Янукович, Суд
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