Дело Януковича: суд определил дату дебатов

Адвокатам необходимо не менее 5 месяцев для подготовки к дебатам

Оболонский районный суд Киева сегодня, 6 июня, назначил дату судебных прений по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 30 и 31 июля. Об этом в зале суда заявил председательствующий судья Оболонского райсуда Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд определяет конечную дату для проведения дебатов 30 и 31 июля 2018 года, если мы не успеем провести дебаты, то резервная дата - 1 августа. В случае вашего отказа принимать участие в прениях, суд вынужден будет назначить бесплатного адвоката. По делу объявляется перерыв на 8 июня", - сказал судья Девятко.

Таким образом, 8 июня суд продолжит допрос свидетелей защиты. По словам адвокатов, в пятницу допросят Владимира Павленко.

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что для осуществления дебатов им необходимо не менее пяти месяцев для подготовки.

"Для того, чтобы защита могла согласовать свою речь к дебатам с подзащитным нам требуется определенное время. Для осуществления прений стороне защиты нужно не менее пяти месяцев для подготовки. По нашему мнению, позиция прокуроров об установлении четких дат проведения дебатов является не правильной", - заявил Сердюк.

Напомним, сегодня, 6 июня, в Оболонском суде допросили свидетеля стороны защиты Андрея Раппопорта. Он сообщил, что ни один военнослужащий ВМС Украины не принимал участия в референдуме в Крыму.