Справа Януковича: суд визначив дату дебатів

Адвокатам необхідно не менше 5 місяців для підготовки до дебатів

Оболонський районний суд Києва сьогодні, 6 червня, призначив кінцеву дату судових дебатів у справі щодо держзради екс-президента України Віктора Януковича на 30 і 31 липня. Про це у залі суду заявив головуючий суддя Оболонського райсуду Владислав Дев’ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд визначає кінцеву дату для проведення дебатів 30 і 31 липня 2018 року, якщо ми не встигнемо провести дебати, то резервна дата - 1 серпня. В разі вашої відмови приймати участь у дебатах, суд вимушений буде призначити безоплатного адвоката. По справі оголошується перерва на 8 червня", - сказав суддя Дев’ятко.

Таким чином, 8 червня суд продовжить допит свідків захисту. За словами адвокатів, у п'ятницю допитають Володимира Павленко.

Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що для здійснення дебатів їм необхідно не менше п'яти місяців для підготовки.

"Для того, щоб захист міг погодити свою промову до дебатів із підзахисним нам потрібен певний час. Для здійснення дебатів сторона захисту потребує не менше п'яти місяців для підготовки. На нашу думку, позиція прокурорів про встановлення чітких дат проведення дебатів є не правильною", - заявив Сердюк.

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, в Оболонському суді допитали свідка сторони захисту Андрія Рапопорта. Він повідомив, що жоден військовослужбовець ВМС України не брав участі в референдумі в Криму.