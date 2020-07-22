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Дело Новака: в САП рассказали о ходе расследования

Киев, Среда 22 июля 2020 18:59
Дело Новака: в САП рассказали о ходе расследования
Фото: Славомир Новак (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В "Укравтодоре" готовы сотрудничать с правоохранителями

В среду, 22 июля, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали о ходе расследования в отношении экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака. Его подозревают в коррупции и отмывании денег.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Так, сотрудники "Укравтодра" заявили о готовности сотрудничать с правоохранителями.

"Сейчас САП и НАБУ исследуют изъятые документы во время обысков в "Укравтодоре". Между тем после судебного решения некоторые лица, в том числе госслужащие, проинформированы о злоупотреблениях в Госагентстве, уже выразили готовность сотрудничать со следствием и предоставить информацию о коррупции в "Укравтодоре", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее польский суд арестовал экс-главу "Укравтодора", его взяли под стражу на 3 месяца, но защита намерена это обжаловать.

Сам Новак заявляет, что не является виноватым, а также назвал свое задержание "политическим актом".

Отметим, о задержании экс-главы "Укравтодора стало известно 20 июля, его задержали антикоррупционные органы Польши в рамках совместной с Украиной спецоперации.

Новаку инкриминируют управление организованной преступной группой. Предполагается, что он использовал пост главы "Укравтодора" для получения коррупционной выгоды.

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Новости Украины УкравтодорСлавомир Новак
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