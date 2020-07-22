Справа Новака: в САП розповіли про хід розслідування

Фото: Славомір Новак (РБК-Україна)

В "Укравтодорі" готові співпрацювати з правоохоронцями

У середу, 22 липня, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли про розслідування стосовно екс-керівника "Укравтодору" Славоміра Новака. Його підозрюють у корупції та відмиванні грошей.

Про це повідомляє прес-служба САП.

Так, співробітники "Укравтодору" заявили про готовність співпрацювати з правоохоронцями.

"Зараз САП і НАБУ досліджують вилучені документи під час обшуків в "Укравтодорі". Між тим після судового рішення деякі особи, в тому числі державні службовці, проінформовані про зловживання в Держагентстві, вже висловили готовність співпрацювати зі слідством і надати інформацію про корупцію в "Укравтодорі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше польський суд заарештував екс-главу "Укравтодору", його взяли під варту на 3 місяці, але захист має намір оскаржити це.

Сам Новак заявляє, що не є винним, а також назвав своє затримання "політичним актом".

Зазначимо, про затримання екс-голови "Укравтодору стало відомо 20 липня, його затримали антикорупційні органи Польщі в рамках спільної з Україною спецоперації.

Новаку інкримінують керування організованою злочинною групою. Передбачається, що він використовував посаду глави "Укравтодору" для отримання корупційної вигоди.