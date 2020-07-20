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Справа Новака: злочинні дії розпочинались в Україні

Київ, Понеділок 20 липня 2020 13:25
Справа Новака: злочинні дії розпочинались в Україні
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Притягнуто до відповідальності 4 особи

По справі екс-голови "Укравтодору" Славоміра Новака провели 50 обшуків в Києві, Львові та на території Польщі. Притягнуто до відповідальності 4 особи, низку осіб затримано.

Про це повідомив на брифінгу директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник.

Крім того, за його словами, злочинні дії розпочинались на території України, а завершувались на території іншої держави.

Нагадаємо, Новака затримали в рамках спільної польсько-української операції та пред'являють звинувачення в корупції.

Додамо, що він обіймав посаду голови "Укравтодору" з 2016 року до 2019 року.

Розслідування проводиться одночасно Центральним антикорупційним бюро і районною прокуратурою у Варшаві, а також Спеціальної антикорупційної прокуратурою в Києві і Національним антикорупційним бюро.

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Новини України Славомир Новак
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