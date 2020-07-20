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Дело Новака: НАБУ сообщило о подозрении еще одному фигуранту

Львов, Понедельник 20 июля 2020 18:26
Дело Новака: НАБУ сообщило о подозрении еще одному фигуранту
Фото: детектив НАБУ (twitter.com nab_ukr)
Автор: Роман Калиниченко

Подозрение вручили во Львове

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение еще одному фигуранту в деле Славомира Новака. Подозрение вручили во время следственных действий во Львове.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В ведомстве напомнили, что следственные действия проводились совместно с детективами Центрального антикоррупционного бюро Польши.

"Детективы сообщили о подозрении одному из вероятно причастных к совершению преступления лиц", - говорится в сообщении.

Фото: следственные действия во Львове (twitter.com nab_ukr)

Напомним, сегодня в Польше задержали бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины.

НАБУ совместно с польскими правоохранителями проводили санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши.

По данным НАБУ, в деле экс-главы "Укравтодора" были объявлены три подозрения в Польше, еще одно подозрение объявлено в Украине.

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