Справа Новака: НАБУ повідомило про підозру ще одному фігуранту

Фото: детектив НАБУ (twitter.com nab_ukr)

Підозра вручили у Львові

Детективи Національного антикорупційного бюро вручили підозру ще одному фігуранту у справі Славоміра Новака. Підозру вручили під час слідчих дій у Львові.

Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

У відомстві нагадали, що слідчі дії проводилися разом з детективами Центрального антикорупційного бюро Польщі.

"Детективи повідомили про підозру одному з ймовірно причетних до вчинення злочину осіб", - йдеться в повідомленні.

Фото: слідчі дії у Львові (twitter.com nab_ukr)

Нагадаємо, сьогодні у Польщі затримали колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього главу Державної служби автомобільних доріг України.

НАБУ спільно з польськими правоохоронцями проводили санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі.

За даними НАБУ, у справі екс-глави "Укравтодору" були оголошені три підозри у Польщі, ще одна підозра оголошена в Україні.