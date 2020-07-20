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Справа Новака: НАБУ повідомило про підозру ще одному фігуранту

Львів, Понеділок 20 липня 2020 18:26
Справа Новака: НАБУ повідомило про підозру ще одному фігуранту
Фото: детектив НАБУ (twitter.com nab_ukr)
Автор: Роман Калиниченко

Підозра вручили у Львові

Детективи Національного антикорупційного бюро вручили підозру ще одному фігуранту у справі Славоміра Новака. Підозру вручили під час слідчих дій у Львові.

Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

У відомстві нагадали, що слідчі дії проводилися разом з детективами Центрального антикорупційного бюро Польщі.

"Детективи повідомили про підозру одному з ймовірно причетних до вчинення злочину осіб", - йдеться в повідомленні.

Фото: слідчі дії у Львові (twitter.com nab_ukr)

Нагадаємо, сьогодні у Польщі затримали колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього главу Державної служби автомобільних доріг України.

НАБУ спільно з польськими правоохоронцями проводили санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі.

За даними НАБУ, у справі екс-глави "Укравтодору" були оголошені три підозри у Польщі, ще одна підозра оголошена в Україні.

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Новини України НАБУСлавомир Новак
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