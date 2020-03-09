ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Подозреваемый по делу МН17 ведет роскошный образ жизни в России, - AD

Новости » Политика     09.03.2020 - 13:51
Подозреваемый по делу МН17 ведет роскошный образ жизни в России, - AD
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Дубинский является одним из главных подозреваемых в деле MH17

Подозреваемый по делу МН17 россиянин Сергей Дубинский ведет роскошный образ жизни в России и не боится судебного заседания по "Боингу". Об этом говорится в публикации нидерландского издания AD.

Издание пишет, что Дубинский, будучи одним из главных подозреваемых в деле MH17, живет в хорошем доме в Ростове-на-Дону с роскошной мебелью, камином, большим аквариумом на кухне и мельницей в саду. А в прошлом году в октябре в сети было видео, на котором Дубинский вместе с другими бывшими боевиками "ДНР" отдыхал у побережья Крыма.

Отвечая на вопрос издания, чувствует ли беспокойство в связи с началом судебного процесса, Дубинский сказал, что ему от него "ни тепло, ни холодно".

"Я знаю, что не могу быть выдан как гражданин России. Это гарантирует российская Конституция. Она защищает меня", - сказал он в комментарии изданию телефону.

Он заявил, что не приедет на суд по МН17, поскольку у никого из подозреваемых "нет ничего общего со сбиванием самолета".

Напомним, председательствующий судья по делу МН17 Хендрик Стейнхаюс заявил, что ни один из обвиняемых не явился в суд. Подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Дело МН17: защита сможет ходатайствовать о проведении нового расследования Прокуратура предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам
Новости Украины МН17Российская Федерацияподозреваемые
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь