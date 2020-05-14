Дело МН17: прокуратура Нидерландов не располагает информацией об аресте одного из фигурантов

Прокуратура Нидерландов не располагает информацией о том, соответствуют ли действительности сообщение об аресте одного из фигурантов дела о катастрофе MH17 Леонида Харченко. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам официального представителя ведомства Брехтье ван де Мосдейк, прокуратура осведомлена о публикациях.

"Но мы не можем сказать, соответствует ли эта информация действительности. Восточная Украина недоступна для следственной группы и не находится под контролем властей в Киеве", - заявила она.

Напомним, в оккупированном Донецке в начале марта арестовали одного из ключевых фигурантов дела МН17 Леонида Харченко. Однако уточняется, что он был задержан по другому уголовному делу.

Ранее сообщалось, что в ходе судебного процесса по делу MH17 появятся новые подозреваемые. Сейчас подозреваемыми проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Отметим, что адвокат родственников погибших в крушении Boeing 777 над Донбассом Джерри Скиннер заявил, что установка ЗРК "Бук", которая вероятно сбила самолет рейса МН17, не могла покинуть территорию РФ, разрешение дал именно президент РФ Владимир Путин.