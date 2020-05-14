Справа МН17: прокуратура Нідерландів не має інформацію про арешт одного з фігурантів

Прокуратура Нідерландів не має інформації про те, чи відповідають дійсності повідомлення про арешт одного з фігурантів справи про катастрофу MH17 Леоніда Харченка. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами офіційного представника відомства Брехтье ван де Мосдейк, прокуратура обізнана про публікації.

"Але ми не можемо сказати, чи відповідає ця інформація дійсності. Східна Україна недоступна для слідчої групи та не перебуває під контролем влади в Києві", - заявила вона.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку на початку березня заарештували одного з ключових фігурантів справи МН17 Леоніда Харченка. Однак уточнюється, що він був затриманий по іншій кримінальній справі.

Раніше повідомлялося, що в ході судового процесу по справі MH17 з'являться нові підозрювані. Зараз підозрюваними проходять Сергій Дубинський, Ігор Гиркин і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.

Зазначимо, що адвокат родичів загиблих в катастрофі Boeing 777 над Донбасом Джеррі Скіннер заявив, що установка ЗРК "Бук", яка ймовірно збила літак рейсу МН17, не могла покинути територію РФ, дозвіл дав саме президент РФ Володимир Путін.