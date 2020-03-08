ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дело МН17: у посольства России в Гааге установили 298 белых стульев

Новости » Общество     08.03.2020 - 15:36
Дело МН17: у посольства России в Гааге установили 298 белых стульев
Фото: акция под посольством РФ в Гааге (twitter.com/HromadskeRU)

Родственники жертв провели у посольства РФ в Гааге памятную акцию с требованием привлечь к ответственности виновных

Родственники жертв пассажирского авиалайнера "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, который разбился летом 2014 года, провели в воскресенье, 8 марта, у посольства России в Гааге памятную акцию с требованием привлечь к ответственности виновных в трагедии. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что перед зданием диппредставительства собрались около 15 родственников, к ним присоединились несколько прохожих. Акция состоялась за сутки до начала в Нидерландах уголовного процесса против предполагаемых виновников преступления.

В частности, у здания посольства установили 298 белых стульев - по числу жертв трагедии. На сиденьях разложили белые розы и установили фотографии. Также были размещены плакаты, в частности с требованием правосудия по делу о крушении лайнера и с надписями, что человечность важнее политики. Память погибших почтили минутой молчания.

Член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа" Пит Плуг считает, что Россия должна понести ответственность за сбитый самолет.

"Мы более пять лет ждали этого суда. Мы хотим знать, кто виноват в гибели наших близких, а также какова роль РФ в этой трагедии", - отметил Плуг.

Напомним, что судебный процесс по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 начнется в Нидерландах 9 марта. Уголовное дело в отношении авиакатастрофы MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.

На Донбассе сегодня сохраняется режим прекращения огня Сутки на Донбассе обошлись без потерь в рядах украинских войск
Новости Украины ДонбассМН17
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь