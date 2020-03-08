Дело МН17: у посольства России в Гааге установили 298 белых стульев

Фото: акция под посольством РФ в Гааге (twitter.com/HromadskeRU)

Родственники жертв провели у посольства РФ в Гааге памятную акцию с требованием привлечь к ответственности виновных

Родственники жертв пассажирского авиалайнера "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, который разбился летом 2014 года, провели в воскресенье, 8 марта, у посольства России в Гааге памятную акцию с требованием привлечь к ответственности виновных в трагедии. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что перед зданием диппредставительства собрались около 15 родственников, к ним присоединились несколько прохожих. Акция состоялась за сутки до начала в Нидерландах уголовного процесса против предполагаемых виновников преступления.

В частности, у здания посольства установили 298 белых стульев - по числу жертв трагедии. На сиденьях разложили белые розы и установили фотографии. Также были размещены плакаты, в частности с требованием правосудия по делу о крушении лайнера и с надписями, что человечность важнее политики. Память погибших почтили минутой молчания.

Член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа" Пит Плуг считает, что Россия должна понести ответственность за сбитый самолет.

"Мы более пять лет ждали этого суда. Мы хотим знать, кто виноват в гибели наших близких, а также какова роль РФ в этой трагедии", - отметил Плуг.

«Мы просто хотим правды» — возле Российского посольства в Гааге поставили 298 белых стульев, которые символизируют жизни всех, кто был на борту самолета рейса МН17, который сбили на Донбассе в 2014-м.Завтра в Гааге состоится первый судебный процесс над 4 подозреваемыми #CourtMH17 pic.twitter.com/quoW9JOSIz — Громадское (@HromadskeRU) March 8, 2020

Напомним, что судебный процесс по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 начнется в Нидерландах 9 марта. Уголовное дело в отношении авиакатастрофы MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.