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Справа МН17: біля посольства Росії в Гаазі встановили 298 білих стільців

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 15:36
Справа МН17: біля посольства Росії в Гаазі встановили 298 білих стільців
Фото: акція під посольством РФ в Гаазі (twitter.com/HromadskeRU)

Родичі жертв провели біля посольства РФ в Гаазі пам'ятну акцію з вимогою притягнути до відповідальності винних

Родичі жертв пасажирського авіалайнера "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який розбився влітку 2014 року, провели в неділю, 8 березня, у посольства Росії в Гаазі пам'ятну акцію з вимогою притягнути до відповідальності винних у трагедії. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що перед будівлею диппредставництва зібралися близько 15 родичів, до них приєдналися кілька перехожих. Акція відбулася за добу до початку в Нідерландах кримінального процесу проти передбачуваних винуватців злочину.

Зокрема, у будівлі посольства встановили 298 білих стільців - за кількістю жертв трагедії. На сидіннях розклали білі троянди і встановили фотографії. Також були розміщені плакати, зокрема з вимогою правосуддя у справі про катастрофу лайнера і з написами, що людяність важливіша за політику. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Член правління нідерландського фонду "Авіакатастрофа" Піт Плуг вважає, що Росія повинна понести відповідальність за збитий літак.

"Ми більше п'ять років чекали цього суду. Ми хочемо знати, хто винен в загибелі наших близьких, а також яка роль РФ в цій трагедії", - зазначив Плуг.

Нагадаємо, що судовий процес у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 почнеться в Нідерландах 9 березня. Кримінальну справу стосовно авіакатастрофи MH17 на Донбасі містить близько 36 тисяч сторінок.

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