Судья рассказала о возможности открытия нового дела по МН17

Фото: катастрофа MH17 (flickr.com jeroenakkermans)

Новое дело по МН17 возможно, если следствие установит новых подозреваемых

В случае установления новых подозреваемых по делу о катастрофе рейса МН17 их виновность могут рассмотреть 9 марта или в новом процессе. Об этом сообщила в интервью "Интерфакс-Украина" ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17 судья Йоланда Вейннобел.

По ее словам, "прокуратура может решить, что есть достаточно доказательств для привлечения к ответственности новых подозреваемых. В этом случае прокурор должен принять решение, привлекать к ответственности новых подозреваемых как часть этого самого дела или отдельного".

Кроме того, "суд тоже будет решать, обвиняемый будет проходить по одному делу или это будет два отдельных дела".

Судья рассказала, что только утром 9 марта станет известно, появились ли новые обвиняемые и другие адвокаты. На сегодня есть только два адвоката, которые заявили, что будут представлять одного обвиняемого.

Напомним, что судебный процесс по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 начнется в Нидерландах 9 марта. Уголовное дело в отношении авиакатастрофы MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.