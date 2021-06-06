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Дело МН17: перед рассмотрением возле посольства РФ в Гааге поставили 298 белых стульев

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Гаага, Воскресенье 06 июня 2021 17:10
Дело МН17: перед рассмотрением возле посольства РФ в Гааге поставили 298 белых стульев Фото: перед рассмотрением дела МН17 по сути возле посольства РФ разместили 298 белых стульев (nos.nl)
Автор: Юлия Струк

В Гааге напротив здания посольства России в Нидерландах поставили 298 белых стульев. Это сделали в память о жертвах сбитого пророссийскими боевиками над Донбассом рейса МН17.

Об этом сообщает NOS.

Указано, что инициативная группа, которая разместила стулья на лужайке перед посольством, хочет привлечь внимание к судебному слушанию 7 июня.

Следующий блок слушаний пройдет с 7 по 25 июня. Среди ключевых вопросов - оружие, которым был сбили самолет рейса MH17, место запуска ракеты, роль четырех подсудимых.

Отметим, Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса MH17 в марте 2020 года.

Напомним, суд Гааги в понедельник начнет слушания по существу по делу об уничтожении малайзийского самолета рейса MH17 над Донбассом. Планируется, что суд рассмотрит три общих вопроса.

Как писало РБК-Украина, 26 мая суд Гааги завершил предварительное производство по делу об уничтожении рейса MH17 над Донбассом. Судьи и адвокаты исследовали обломки и реконструкцию уничтоженного самолета.

Также мы писали, что журналисты Nieuwsuur нашли доказательства контакта фигурантов дела MH17 с высшим руководством России в день катастрофы самолета.

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