Справа МН17: перед розглядом біля посольства РФ у Гаазі поставили 298 білих стільців

У Гаазі навпроти будівлі посольства Росії у Нідерландах поставили 298 білих стільців. Це зробили на згадку про жертв збитого проросійськими бойовиками над Донбасом рейсу МН17.

Про це інформує NOS.

Зазначимо, Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17 у березні 2020 року.

Наступний блок слухань триватиме з 7 по 25 червня. Серед ключових питань - зброя, якою було збито літак рейсу MH17, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.

Вказано, що ініціативна група, яка розмістила стільці на галявині перед посольством, хоче привернути увагу до судового слухання 7 червня.

Нагадаємо, суд Гааги у понеділок почне слухання по суті у справі про знищення малайзійського літака рейсу MH17 над Донбасом. Планується, що суд розгляне три загальних питання.

Як писало РБК-Україна, 26 травня суд Гааги завершив попереднє провадження у справі про знищення рейсу MH17 над Донбасом. Судді та адвокати дослідили уламки та реконструкцію знищеного літака.

Також ми писали, що журналісти Nieuwsuur знайшли докази контакту фігурантів справи MH17 з вищим керівництвом Росії у день катастрофи літака.