Дело MH17: пока неизвестно, сколько свидетелей выступят в суде

Судья окружного суда Гааги, где 9 марта начнется судебный процесс по делу о крушении рейса МН17, Йоланде Вэйннобэл рассказала, что пока неизвестно, сколько свидетелей выступят на заседании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Вэйннобэл, количество свидетелей, которые выступят в рамках судебного процесса по делу МН17, станет известным только при рассмотрении дела по существу. Она добавила, что свидетели, которые будут давать показания, будут находиться под защитой.

"Нам еще неизвестно, как много свидетелей - мы услышим об этом только при рассмотрении дела по существу в суде. Нам известно, что существует несколько анонимных свидетелей. Но сколько их - нам тоже неизвестно", - заявила она.

Судья отметила, что именно суд будет решать, будет ли свидетель иметь статус анонимного, установив, есть ли для этого основания.

"Судья сделает конкретные шаги, которые будут применены к этому свидетелю, например, может быть принято решение, что ни прокуратура, ни защита не смогут присутствовать во время допроса этого свидетеля. Судье тоже не будет известно, кем он является", - пояснила Вэйннобэл.

Напомним, что судебный процесс по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 начнется в Нидерландах 9 марта. Уголовное дело в отношении авиакатастрофы MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.

Также РБК-Украина писало, что накануне судебных разбирательств Украина и другие участники Совместной следственной группы изменят своих представителей.