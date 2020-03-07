Справа MH17: поки невідомо, скільки свідків виступлять в суді

Суддя окружного суду Гааги, де 9 березня почнеться судовий процес у справі про катастрофу рейсу МН17, Йоланде Вейннобел розповіла, що поки невідомо, скільки свідків виступлять на засіданні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Вейннобел, кількість свідків, що виступатимуть в рамках судового процесу у справі МН17, стане відома лише при розгляді справи по суті. Вона додала, що свідки, які даватимуть покази, будуть знаходитися під захистом.

"Нам ще невідомо, як багато свідків - ми почуємо про це тільки при розгляді справи по суті в суді. Нам відомо, що існує кілька анонімних свідків. Але скільки їх - нам теж невідомо", - заявила вона.

Суддя зазначила, що саме суд вирішуватиме, чи буде свідок мати статус анонімного, встановивши, чи є для цього підстави.

"Суддя зробить конкретні кроки, які будуть застосовані до цього свідка, наприклад, може бути прийнято рішення, що ні прокуратура, ні захист не зможуть бути присутніми під час допиту цього свідка. Судді теж не буде відомо, ким він є", - пояснила Вейннобел.

Нагадаємо, що судовий процес у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня. Кримінальна справа щодо авіакатастрофи MH17 на Донбасі містить близько 36 тисяч сторінок.

Також РБК-Україна писало, що напередодні судових розглядів Україна та інші учасники Спільної слідчої групи змінять своїх представників.