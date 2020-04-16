Бабиков может стать временным руководителем ГБР, - Соколов

Фото: Александр Бабиков (из открытых источников)

Соколов и Бабиков будут выполнять обязанности руководителей по очереди, пока нет постоянного директора ГБР

Александр Бабиков до момента назначения директора Госбюро расследований может временно исполнять обязанности руководителя ведомства. Об этом сказал и.о. директора ГБР Александр Соколов в интервью "УП".

По словам Соколова, в соответствии с законом, заместители директора ГБР по очереди возглавляют ведомство в течение 60 дней. Поэтому Бабиков следующим займет этот пост, если директор Бюро до сих пор не будет назначен.

"У нас в законе написано, что в случае отсутствия директора полномочия выполняют первый заместитель, заместители поочередно по 60 дней. На момент, когда Венедиктову было назначено (генпрокурором - ред.), Бабиков находился в отпуске", - отметил Соколов.

Поэтому последний созвал совещание работников ГБР, собрал юристов и подписал приказ о назначении себя исполняющим обязанности на 60-дневный срок.

"Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, что я приступаю выполнять обязанности. Потому что никого нет... Заканчивается 60-дневный срок, и "адвокат дьявола" Бабиков, как вы все о нем пишете, станет и.о. директора ГБР, на 60 дней. Если не будут избраны еще друге заместители", - резюмировал Соколов.

Отметим, с конца декабря 2019 года Ирина Венедитова была и.о. директора ГБР. После назначения ее на должность генерального прокурора должность в ГБР стала вакантной. Ожидается конкурс на избрание директора ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Тогда же глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия резко раскритиковал это назначение.

Также сообщалось, что в случае назначения, на Бабикова будет возложена аудит дел Майдана, когда ГБР их получит.

Добавим, что сам Бабиков возразил, что как адвокат осуществлял защиту бывшего президента Виктора Януковича.