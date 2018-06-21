Дело Мартыненко: суд вернул обвинительный акт в САП

Обвинительный акт вернули для "устранения недостатков"

Сегодня, 21 июня, Шевченковский районный суд Киева принял решение о том, чтобы вернуть в САП для "устранения недостатков" обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Мартыненко и других. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Мартыненко Игорь Черезов.

"Обвинительный акт по обвинению Николая Мартыненко Шевченковский суд вернул в САП", - сказал он.

"Полного текста ещё нет. Будет завтра. Тогда и будет понятно", - добавил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева назначил первое заседание по делу Мартыненко о завладении и легализации средств на 21 июня.

Отметим, что вместе с экс-нардепом по делу проходят еще 5 обвиняемых - чиновники НАК "Нафтогаз", "Объединенной горно-химической компании", "ВостГОК" и "Ядерного топлива", а именно Владимир Богданец, Александр Сорокин, Сергей Перелома, Руслан Журило и Валерий Васильков.

Кроме того, 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко и сообщников, которые подозреваются в хищении средств "Энергоатома" и "ВостокГОК".