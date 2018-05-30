Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Шевченковский райсуд Киева назначил первое заседание по делу Мартыненко

НовостиПолитика    30.05.2018 - 16:15
Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)
Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

Заседание состоится 21 июня

Шевченковский районный суд Киева назначил первое заседание по делу бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Мартыненко о завладении и легализации средств. Об этом свидетельствует расписание, опубликованное на сайте суда.

Так, коллегия во главе с председательствующей судьей Оксаной Голуб начнет рассмотрение дела 21 июня в 10:00. Кроме Голуб в коллегию вошли Татьяна Левицкая и Оксана Хардина.

Отметим, что вместе с экс-нардепом по делу числятся еще 5 обвиняемых - чиновники НАК "Нафтогаз", "Объединенной горно-химической компании", "ВостГОК" и "Ядерного топлива", а именно Владимир Богданец, Александр Сорокин, Сергей Перелома, Руслан Журило и Валерий Васильков.

Напомним, 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко и сообщников, которые подозреваются в хищении средств "Энергоатома" и Восточного ГОКа.

В НАБУ опровергают заявление Мартыненко о затягивании дела Мартыненко хочет через суд заставить НАБУ передать его дело в суд
Теги публикации: Николай Мартыненко, Шевченковский райсуд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top