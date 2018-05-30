Шевченковский райсуд Киева назначил первое заседание по делу Мартыненко

Заседание состоится 21 июня

Шевченковский районный суд Киева назначил первое заседание по делу бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Мартыненко о завладении и легализации средств. Об этом свидетельствует расписание, опубликованное на сайте суда.

Так, коллегия во главе с председательствующей судьей Оксаной Голуб начнет рассмотрение дела 21 июня в 10:00. Кроме Голуб в коллегию вошли Татьяна Левицкая и Оксана Хардина.

Отметим, что вместе с экс-нардепом по делу числятся еще 5 обвиняемых - чиновники НАК "Нафтогаз", "Объединенной горно-химической компании", "ВостГОК" и "Ядерного топлива", а именно Владимир Богданец, Александр Сорокин, Сергей Перелома, Руслан Журило и Валерий Васильков.

Напомним, 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко и сообщников, которые подозреваются в хищении средств "Энергоатома" и Восточного ГОКа.