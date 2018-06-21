Справа Мартиненко: суд повернув обвинувальний акт у САП

Обвинувальний акт повернули для "усунення недоліків"

Сьогодні, 21 червня, Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про те, щоб повернути до САП для "усунення недоліків" обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Верховної ради України Миколи Мартиненка та інших. Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат Мартиненко Ігор Черезов.

"Обвинувальний акт за обвинуваченням Миколи Мартиненка Шевченківський суд повернув у САП", - сказав він.

"Повного тексту ще немає. Буде завтра. Тоді і буде зрозуміло", - додав адвокат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва призначив перше засідання по справі Мартиненко про заволодіння та легалізацію коштів на 21 червня.

Відзначимо, що разом з екс-нардепом по справі проходять ще 5 обвинувачених - чиновники НАК "Нафтогаз", "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", "СхідГЗК" та "Ядерного палива", а саме Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило і Валерій Васильків.

Крім того, 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала до суду обвинувальний акт стосовно екс-нардепа Миколи Мартиненка і спільників, які підозрюються в розкраданні коштів "Енергоатому" і "СхідГЗК".