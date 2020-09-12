Дело Маркива: защита предоставила новые доказательства

Защита подала новые доказательства в суд о непричастности незаконно осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива. Его приговорили к 24 годам тюрьмы за якобы соучастие в убийстве итальянца Андреа Роккелли и Андрея Миронова.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В основе нового доказательственного материала - выводы журналистского расследования, что вошли в фильм The wrong place (Не в том месте, не в то время) о деле Роккелли-Маркива.

Речь идет о нескольких экспериментах: один касается визуального контроля с горы Карачун (позиции украинских войск) на место происшествия возле керамического завода, другой - баллистическое испытание по дальности стрельбы из различных видов оружия.

"Эти исследования с участием итальянских экспертов научно подтвердили, что нацгвардеец Виталий Маркив с Карачуна не мог различать человеческие фигуры возле керамического завода, целиться и попасть в них на расстоянии около 1800 метров с имеющегося у солдата автомата АК-74", - говорится в сообщении.

Дополнительные доказательства в суд второй инстанции оказывают и украинские адвокаты, чей материал базируется на результатах МВД. Звуковой следственный эксперимент показал, что обстрел начался со стороны пророссийских боевиков, а не с украинских позиций.

Отметим, апелляционный процесс по делу Маркива начнется в Милане 29 сентября. В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию по делу Маркива.

Ранее РБК-Украина писало, что МВД разыскало десятки свидетелей непричастности Маркива к преступлениям, за которые его осудили.

Напомним, в июле 2019 года суд Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы.