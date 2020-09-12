Справа Марківа: захист надав нові докази

Захист подав нові докази в суд про непричетність незаконно засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа. Його засудили до 24 років в'язниці за нібито співучасть у вбивстві італійця Андреа Роккеллі та Андрія Миронова.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

В основі нового доказового матеріалу - висновки журналістського розслідування, що увійшли у фільм The wrong place (Не в тому місці, не в той час) про справу Роккеллі-Марківа.

Мова йде про кілька експериментів: один стосується візуального контролю з гори Карачун (позиції українських військ) на місце події біля керамічного заводу, інший - балістичне випробування щодо дальності стрільби з різних видів зброї.

"Ці дослідження з участю італійських експертів науково підтвердили, що нацгвардієць Віталій Марків з Карачуна не міг розрізняти людські фігури біля керамічного заводу, цілитися і потрапити до них на відстані близько 1800 метрів з наявного у солдата автомата АК-74", - йдеться в повідомленні.

Додаткові докази в суд другої інстанції роблять і українські адвокати, чий матеріал базується на результатах МВС. Звуковий слідчий експеримент показав, що обстріл почався з боку проросійських бойовиків, а не з українських позицій.

Зазначимо, що апеляційний процес у справі Марківа почнеться в Мілані 29 вересня. У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію у справі Марківа.

Раніше РБК-Україна писало, що МВС розшукало десятки свідків непричетність Марківа до злочинів, за які його засудили.

Нагадаємо, в липні 2019 року суд Італії засудив Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі.