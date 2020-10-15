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Дело Маркива: суд принял новый перевод слов военного

Автор: Дмитрий Левицкий

Апелляционный суд в Милане принял новый перевод показаний нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в убийстве итальянского журналиста во время боевых действий на Донбассе. Новый перевод доказывает невиновность украинского военного.

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Как рассказали в министерстве, сегодня состоялось третье заседание апелляционного суда. На заседании заслушали выводы исследования относительно разговора Маркива с сокамерником о гибели журналиста Андреа Рокелли.

"В связи с новым переводом разговора Маркива с сокамерником в июле 2017 года, он не говорил "мы убрали репортера", а сказал: в 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня", - пояснили в МВД.

Отметим, украинского военнослужащего обвинили в якобы преднамеренном убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли на Донбассе. Суд признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам лишения свободы. Украинская сторона подала апелляцию.

Напомним, сторона обвинения подала в суд ложный перевод показаний Маркива. Согласно представленному переводу, Маркив якобы признается в том, что убил итальянского журналиста Рокелли.

Кроме того, защита Маркива просил суд учесть новые доказательства, которые были собраны Министерством внутренних дел Украины. Новые доказательства доказывают невиновность украинского военного.

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