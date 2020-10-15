Справа Марківа: суд прийняв новий переклад слів військового

Апеляційний суд у Мілані прийняв новий переклад свідчень нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачують у вбивстві італійського журналіста під час бойових дій на Донбасі. Новий переклад доводить невинуватість українського військового.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Як розповіли у міністерстві, сьогодні відбулося третє засідання апеляційного суду. На засіданні заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель журналіста Андреа Рокеллі.

"Згідно з новим перекладом розмови Марківа зі співкамерником у липні 2017 року, він не говорив "ми прибрали репортера", а сказав: у 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене", - пояснили в МВС.

Зазначимо, українського військовослужбовця звинуватили у нібито навмисному вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі на Донбасі. Суд визнав Марківа винним та засудив його до 24 років позбавлення волі. Українська сторона подала апеляцію.

Нагадаємо, сторона обвинувачення подала в суд помилковий переклад свідчень Марківа. Згідно з поданим перекладом, Марків нібито зізнається в тому, що вбив італійського журналіста Рокеллі.

Крім того, захист Марківа просив суд врахувати нові докази, які були зібрані Міністерством внутрішніх справ України. Нові докази доводять невинуватість українського військового.