Дело Маркива: решение по апелляции может быть весной 2020

Итальянский суд в течение 90 дней должен обнародовать мотивацию приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого вчера, 12 июля, приговорили к 24 годам тюремного заключения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам адвоката Рафаэле Дела, который защищал Маркива, после обнародования мотивационной части защита сможет подать апелляцию, а уже весной 2020 года по апелляции могут принять решение.

Отмечается, что апелляцию будет рассматривать апелляционный суд в Милане. Суд не будет заслушивать свидетелей, а только работать с материалами дела. Рассмотрение апелляции может занять от одного до нескольких месяцев.

Напомним, суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву, которого обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли во время боевых действий на Донбассе в 2014 году. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам тюремного заключения.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел будет продолжать консульско-правовую защиту украинского бывшего нагвардейца Маркива. Тогда же в МИД сообщили, что защита Маркива готовит апелляцию.

Отметим, Марков был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля 2019 года в Италии начался судебный процесс по делу Маркива. Бывшего нацгвардейца обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова.