Дело Маркива: в Италии апелляционное рассмотрение начнется в сентябре

Рассмотрение обжалования приговора по делу нацгвардейца Виталия Маркива ожидали прошлой весной, но из-за пандемического кризиса его отложили на осень. Апелляционный процесс начнется 29 сентября, следующее заседание назначено на 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Заседание состоится в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. Также возможно дистанционное участие.

В ходатайстве защита просит оправдать Виталия Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к трагическому инциденту, который произошел 24 мая 2014 года в Донецкой области неподалеку от Славянска.

Ранее сообщалось, что апелляционный процесс в отношении Маркива в Италии заблокирован в связи с эпидемией коронавируса в стране.

Напомним, следствие провело эксперимент в Славянске и его результаты опровергают причастность Маркива к смерти итальянского репортера.

Суд в Италии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.