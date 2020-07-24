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Дело Маркива: в Италии апелляционное рассмотрение начнется в сентябре

Милан, Пятница 24 июля 2020 14:26
Дело Маркива: в Италии апелляционное рассмотрение начнется в сентябре
Фото: дело Маркива рассмотрят в сентябре (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Заседание состоится в апелляционном суде присяжных Милана

Рассмотрение обжалования приговора по делу нацгвардейца Виталия Маркива ожидали прошлой весной, но из-за пандемического кризиса его отложили на осень. Апелляционный процесс начнется 29 сентября, следующее заседание назначено на 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Заседание состоится в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. Также возможно дистанционное участие.

В ходатайстве защита просит оправдать Виталия Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к трагическому инциденту, который произошел 24 мая 2014 года в Донецкой области неподалеку от Славянска.

Ранее сообщалось, что апелляционный процесс в отношении Маркива в Италии заблокирован в связи с эпидемией коронавируса в стране.

Напомним, следствие провело эксперимент в Славянске и его результаты опровергают причастность Маркива к смерти итальянского репортера.

Суд в Италии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

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