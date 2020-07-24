Справа Марківа: в Італії апеляційний розгляд почнеться у вересні

Фото: справу Марківа розглянуть в вересні (РБК-Україна)

Засідання відбудеться в апеляційному суді присяжних Мілана

Розгляд оскарження вироку по справі нацгвардійця Віталія Марківа очікували минулої весни, але через пандемічну кризу його відклали на осінь. Апеляційний процес почнеться 29 вересня, наступне засідання призначене на 1 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Засідання відбудеться в апеляційному суді присяжних Мілана. Захист виступив за відкритий режим засідань з присутністю підсудного в залі. Також можлива дистанційна участь.

У клопотанні захист просить виправдати Віталія Марківа через відсутність доказів його причетності до трагічного інциденту, що стався 24 травня 2014 року на Донеччині неподалік Слов’янська.

Раніше повідомлялося, що апеляційний процес щодо Марківа в Італії заблокований у зв'язку з епідемією коронавіруса в країні.

Нагадаємо, слідство провело експеримент у Слов'янську і його результати спростовують причетність Марківа до смерті італійського репортера.

Суд в Італії засудив українця до 24 років позбавлення волі.