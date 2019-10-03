Дело Луценко в ГБР касается возможных связей с игорным бизнесом

Поданное заявление в Государственного бюро расследований (ГБР) в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко касается его предполагаемых связей с рынком игорного бизнеса. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Как рассказал Арахамия, к рынку игорного бизнему, кроме Луценко, могут быть причастны еще ряд политиков.

"Я начал быть в рабочей группе, которая занимается легализацией игорного бизнеса для того, чтобы сделать законопроект. Мы встречались со многими так называемыми участниками рынка. Я был шокирован, сколько политиков в этом вопросе задействованы. Я не буду вам говорить, я все написал в ГБР. Там не только Луценко, там есть много...", - заявил он.

По словам нардепа, заявление было направлено в ГБР около месяца назад.

"Всю информацию, что я получил относительно возможной причастности кого-то - я все написал в заявлении, приложил все документы - "вот такой пакован"", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР открыло уголовное производство в отношении бывшего генпрокурора Юрия Луценко. Тогда была информация, что дело открыли по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором.

Кроме того, Окружной административный суд Киева 29 августа открыл производство в деле по иску бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого против экс-генпрокурора Луценко. Черновецкий просит суд запретить Луценко выезд за границу.