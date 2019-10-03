Справа Луценка в ДБР стосується можливих зв'язків з гральним бізнесом

Подана заява до Державного бюро розслідувань (ДБР) відносно колишнього генерального прокурора Юрія Луценка стосується його ймовірних зв'язків з ринком грального бізнесу. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Як розповів Арахамія, до ринку грального бізнему, окрім Луценка, можуть бути причетними ще ряд політиків.

"Я почав бути в робочій групі, яка займається легалізацією грального бізнесу для того, щоб зробити законопроект. Ми зустрічались з багатьма так званими учасниками ринку. Я був шокований, скільки політиків в цьому питанні задіяні. Я не буду вам казати, я все написав в ДБР. Там не тільки Луценко, там є багато...", - заявив він.

За словами нардепа, заява була направлена в ДБР близько місяця тому.

"Всю інформацію, що я отримав щодо можливої причетності когось - я все написав в заяві, доклав всі документи - "отакий пакован"", - додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР відкрило кримінальне провадження щодо колишнього генпрокурора Юрія Луценка. Тоді була інформація, що справу відкрили за фактом можливого зловживання владою екс-генпрокурором.

Крім того, Окружний адміністративний суд Києва 29 серпня відкрив провадження у справі за позовом колишнього мера Києва Леоніда Черновецького проти екс-генпрокурора Луценка. Черновецький просить суд заборонити Луценку виїзд за кордон.