Дело Лавриновича: суд утвердил порядок исследования доказательств

Фото: заседание суда (РБК-Украина)

Суд сначала исследует письменные доказательства и показания свидетелей, Лавриновича заслушают в конце

В Подольском райсуде Киева во вторник, 4 декабря, состоялось продолжение рассмотрения по существу дела экс-министра юстиции Александра Лавриновича. Суд, в частности, определил порядок исследования доказательств, сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Отмечается, что стороны продолжили выяснять порядок исследования доказательств. Суд утвердил, что допрос Александра Лавриновича состоится в конце рассмотрения дела по существу.

"Суд, посоветовавшись на месте, постановил утвердить окончательный порядок исследования доказательств. А именно: исследовать письменные доказательства, допросить свидетелей далее. Этот порядок не является оперативным и может варьироваться в зависимости от заявления сторон. То есть по ходатайству участников порядок может быть изменен. Допрос обвиняемого будет в самом конце", - сказал судья.

Адвокат Евгений Солодко также предоставил перечень материалов, которые будут поданы в суд. По данным следствия, также проведен ряд экспертиз в досудебном расследовании на сумму 18 тыс. 384 гривен.

Следующее заседание по делу Лавриновича Подольский райсуд Киева назначил на 11 декабря.

Отметим, на прошедшем заседании прокуроры зачитали сокращенную версию обвинительного акта. Адвокат Лавриновича Евгений Солодко тогда заявил, что у него есть 40 вопросов к озвученному обвинительному акту.

Напомним, недавно Алексей Донской - прокурор по делу экс-министра юстиции Александра Лавриновича, заявил, что тот обоснованно обвиняется в совершенных преступлениях. Сам Лавринович назвал обвинительный акт прокуратуры "бредом".

В прошлом году в сентябре Лавриновичу была избрана мера пресечения в виде ареста. Впоследствии Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката Лавриновича и отменил решение Печерского районного суда города Киева об избрании ему меры пресечения в виде ареста на 2 месяца. Уже в апреле 2018 года ГПУ передала дело Лавриновича в суд.

Отметим, в сентябре 2017 года в ГПУ Лавриновича назвали соучастником "конституционного переворота". Ему инкриминируют то, что в 1996 году он без голосования Верховной рады опубликован текст Конституции в редакции 1996 года.