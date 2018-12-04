Справа Лавриновича: суд затвердив порядок дослідження доказів

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Суд спочатку дослідить письмові докази та слова свідків, Лавриновича заслухають наприкінці

У Подільському райсуді Києва у вівторок, 4 грудня, відбулося продовження розгляду по суті справи екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича. Суд, зокрема визначив порядок дослідження доказів, повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали суду.

Зазначається, що сторони продовжили з'ясовувати порядок дослідження доказів. Суд затвердив, що допит Олександра Лавриновича відбудеться наприкінці розгляду справи по суті.

"Суд, порадившись на місці, ухвалив затвердити остаточний порядок дослідження доказів. А саме: дослідити письмові докази, далі допитати свідків. Цей порядок не є оперативним і може варіюватися в залежності від заявлення сторін. Тобто за клопотанням учасників порядок може бути змінений. Допит обвинуваченого буде в самому кінці", - сказав суддя.

Адвокат Євген Солодко також надав перелік матеріалів, який буде поданий до суду. За даними слідства, також проведено низку експертиз у досудовому розслідуванні на суму 18 тис. 384 гривень.

Наступне засідання у справі Лавриновича Подільський райсуд Києва призначив на 11 грудня.

Зазначимо, на минулому засіданні прокурори зачитали скорочену версію обвинувального акту. Адвокат Лавриновича Євген Солодко тоді заявив, що у нього є 40 питань до озвученого обвинувального акту.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Донський - прокурор у справі екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича - заявив, що той обгрунтовано обвинувачується у скоєних злочинах. Сам Лавринович назвав обвинувальний акт прокуратури "мареннями".

Минулого року у вересні Лавриновичу було обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Згодом Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвоката Лавриновича і скасував рішення Печерського районного суду міста Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту на 2 місяці. Вже в квітні 2018 року ГПУ передала справу Лавриновича до суду.

Зазначимо, у вересні 2017 року у ГПУ Лавриновича назвали співучасником "конституційного перевороту". Йому інкримінується те, що у 1996 році він без голосування Верховної ради опублікував текст Конституції в редакції 1996 року.