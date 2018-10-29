Лавринович обгрунтовано звинувачується у здійснених злочинах, - прокурор

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Суддя призначив наступні дати засідання

Прокурор Олексій Донський у справі екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича заявив, що він обгрунтовано обвинувачується у скоєних злочинах. Про це Донський заявив у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Докази підготовлені у нас в повному обсязі. Промови Лавриновича є спробою перетворити суд на театр абсурду. Ця змова з Януковичем підтверджується доказами",- сказав Лавринович.

У засіданні суду звучали некоректні висловлювання на адресу прокурора Олексія Донського, який прокоментував іх так:

"Хамські випади на адресу обвинувачення то від безсилля сторони захисту. Обвинувачення безперечно є обгрунтованим. Лавринович обгрунтовано звинувачується у здійснених злочинах", - сказав прокурор Донський у коментарі журналістам.

Також суддя призначив наступні засідання на: 19 листопада 14.00, 27 листопада 14.00, 4 грудня 17.00, 11 грудня 17.00, 18 грудня 17.00, 20 грудня на 9.00.

Сам Лавринович в суді заявив, що у нього є орден Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, а також ордени за заслуги усіх ступенів. Окрім цього, він назвав обвинувальний акт прокуратури мареннями.

Відзначимо, сьогодні адвокат Солодко почав висловлювати свої зауваження до обвинувального акту.

Нагадаємо, у вересні 2017 року у ГПУ називали Лавриновича співучасником "конституційного перевороту". Лавриновича звинувачують в оприлюдненні тексту рішення Конституційного суду. Йому також інкримінується те, що у 1996 році він без голосування Верховної ради опублікував текст Конституції в редакції 1996 року.