Дело Крысина: суд вновь перенес слушания о противодействии участникам Евромайдана

Фото: Юрий Крысін (РБК-Украина)

Последнее в этом заседание по делу Крысина по обвинению в пытках участников Евромайдана состоится 26 декабря

Дарницкий районный суд Киева во вторник, 11 декабря, снова отложил рассмотрение по делу Юрия Крысина по обвинению в противодействии участникам Евромайдана и пытках. Об этом заявила судья Ольга Просалова, передает корреспондент РБК-Украина.

Причиной переноса рассмотрения стала неявка потерпевшего. Сам Крысин также не присутствовал в суде, а выступал по видеосвязи, поскольку он сейчас находится в колонии в Донецкой области.

"Суд откладывает рассмотрение дела на 26 декабря на 13:30 из-за неявки потерпевшего. Сегодняшнее заседание объявляю завершенным. Следующие даты: 14 января 16 час, 24 января в 15.00, 4 февраля 13.00, 12.30 21 февраля, 14.00 28 февраля", - сказала судья.

Добавим, что адвокат Крысина - Игорь Василенко заявил, что продолжить заседание невозможно. Адвокат Татьяна Гнатюк поддержала ходатайство Василенко.

"Я считаю, что из-за неявки третьего адвоката продолжать заседание сегодня невозможно", - сказал он.

"Ходатайство об объявлении перерыва считаю необоснованным. Данное ходатайство прошу отклонить", - добавила прокурор Юлия Малашич.

Старший прокурор ГПУ Алексей Донской, который представляет сторону обвинения в суде, отметил, что в целом в отношении Крысина слушаются дела в двух судах: Дарницкий и Соломенский. В Дарницком Крысину инкриминируют ст. 27, ст. 146, ст. 127, а также ст. 340. Максимальное наказание, которое он может получить, - 10 лет лишения свободы.

Так, в Дарницком суде рассматриваются 4 эпизода: первый и второй за событиями 21-22 января 2014 года, а именно похищение видеооператора Владислава Иваненко и его пытки. В этом эпизоде ему инкриминируется пособничество и подстрекательство к совершению преступления. Именно Юрий Крысин привлек людей к "делу".

Напомним, Юрий Крысин на сегодня находится в колонии в Донецкой области, в которой он отбывает наказание по делу об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия зимой 2014 года.

Добавим, как рассказал ранее РБК-Украина начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, на сегодня нет ни одного приговора обвиняемым в разгоне акции студентов на Майдане Независимости (Евромайдана) в ноябре 2013 года.