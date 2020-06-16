Дело о хищениях почти 350 млн гривен "Запорожьеоблэнерго" направили в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу о хищениях в "Запорожьеоблэнерго", которые нанесли ущерб государству в более чем 346 миллионов гривен. Обвинительные акты направлены в суд в отношении бывших главы правления "Энергосети" и руководителя "Запорожьеоблэнерго".

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Согласно материалам дела, руководители предприятий организовали схему, по которой потребители электроэнергии перечисляли средства "Энергосети", вместо того, чтобы платить поставщику - "Запорожьеоблэнерго". При этом "Энергосеть" не планировала перечислять средства, что нанесло ущерб госбюджету на сумму в 346 млн 220 тысяч гривен.

Бывшему руководителю "Энергосети" инкриминируют организацию злоупотребления служебным положением и завладения чужим имуществом в особо крупном размере (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 и ч. 5 ст. 191 УК Украины). Экс-руководителя "Запорожьеоблэнерго" обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, одним из фигурантов дела является бывший народный депутат Дмитрий Крючков. Он был задержан в Германии и экстрадирован в Украину весной 2019 года. Суд ему избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 7 млн гривен, который был внесен спустя пару дней.

Ранее РБК-Украина писало, что бывшего руководителя одного из подразделений "Укрзализныци" подозревают в нанесении убытков на более чем 850 млн гривен.

Также сообщалось, что 15 июня ВАКС вынес первый приговор с тюремным сроком.