Экс-руководителя УЗ подозревают в нанесении убытков на более чем 850 млн гривен

Фото: логотип "Укрзализныця" (РБК-Украина)

Бывшему чиновнику сообщили подозрение в служебной халатности

Следователи полиции сообщили о подозрении бывшему руководителю подразделения "Укрзализныци". Его подозревают в нанесении ущерба государству на сумму в 854 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отметили правоохранители, служебная халатность топ-чиновника привела к незаконной добычи 340 тысяч кубических метров полезных ископаемых общенационального значения. Добыча недр происходила путем подрывов.

"Служебная халатность должностного лица повлекла тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам в сфере охраны окружающей среды. На территории подчиненных подразделений АО "Укрзализныця" осуществлялась добыча полезных ископаемых без разрешительной документации. 340 тысяч кубических метров нард добыли путем подрыва месторождений", - сообщили в МВД.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее РБК-Украина писало, что в деятельности бывшего руководителя регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" УЗ Романа Веприцкого выявили финансовые нарушения на 100 млн гривен.

Также сообщалось, что чиновникам "Укрзализныци" сообщили о подозрении за попытку хищения 10 млн гривен на е-билетах.

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Автор: Игорь Литвиненко