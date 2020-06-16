Справу про розкрадання майже 350 млн гривень "Запоріжжяобленерго" направили до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у справі про розкрадання в "Запоріжжяобленерго", які завдали шкоди державі у більш ніж 346 мільйонів гривень. Обвинувальні акти направлені до суду відносно колишніх голови правління "Енергомережі" і керівника "Запоріжжяобленерго".

Про це повідомили в прес-службі САП.

Згідно з матеріалами справи, керівники підприємств організували схему, за якою споживачі електроенергії перераховували кошти "Енергомережі", замість того, щоб сплачувати постачальнику - "Запоріжжяобленерго". При цьому "Енергомережу" не планувала перераховувати кошти, що завдало збитків держбюджету на суму 346 млн 220 тисяч гривень.

Колишньому керівнику "Енергомережі" інкримінують організацію зловживання службовим становищем та заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України). Екс-керівника "Запоріжжяобленерго" звинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Обвинувальний акт направлений до Вищого антикорупційний суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, одним з фігурантів справи є колишній народний депутат Дмитро Крючков. Він був затриманий у Німеччині і екстрадований в Україну навесні 2019 року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 7 млн гривень, який був внесений через пару днів.

Раніше РБК-Україна писало, що колишнього керівника одного з підрозділів "Укрзалізниці" підозрюють у заподіянні збитків на більш ніж 850 млн гривень.

Також повідомлялося, що 15 червня ВАКС виніс перший вирок з тюремним терміном.