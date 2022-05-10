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Дело о госизмене Кивы передали в суд

Фото: экс-депутат Илья Кива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Расследование дела о государственной измене бывшего народного депутата Ильи Кивы завершено. В суд направлен обвинительный акт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

"10 мая 2022 года обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Следствие установило, что экс-депутат, находясь на территории России, на одном из пропагандистских шоу на российском телевидении призывал высшее руководство РФ к захвату власти в Украине. Кроме того, бывший нардеп предлагал физически устранить президента и высшее руководство страны, а также призвал к войне.

"По инициативе следователей ГБР Илья Кива объявлен в международный розыск", - добавили в бюро.

Напомним, ранее суд разрешил ГБР заочно расследовать дело о госизмене Кивы.

Отметим, в марте львовский суд заочно арестовал Киву по подозрению в госизмене.

На данный момент Кива скрывается в России, где попросил политическое убежище и гражданство.

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