ГБР разрешили заочно расследовать дело о госизмене Кивы

Суд разрешил Государственному бюро расследований заочно расследовать дело о государственной измене бывшего народного депутата Ильи Кивы. Сейчас подозреваемый находится в международном розыске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

Отмечается, что дело касается государственной измены, нарушения территориальной целостности, пропаганды войны и призыва к насильственной смене власти.

В ГБР напомнили, что Кива, находясь в России, на одном из пропагандистских шоу на российском телевидении призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине. Бывший нардеп предлагал физически устранить президента и высшее руководство Украины, а также призвал к агрессивной войне.

Сейчас продолжаются следственные действия для направления обвинительного акта в суд для рассмотрения по существу.