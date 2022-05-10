Справу про держзраду Ківи передали до суду

"10 травня 2022 року обвинувальний акт направлено до суду", - йдеться в повідомленні.

У ДБР уточнили, що Ківа звинувачується в державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади і поширення комуністичної символіки.

Слідство встановило, що ексдепутат, перебуваючи на території Росії, на одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні закликав вище керівництво РФ до захоплення влади в Україні. Крім того, колишній нардеп пропонував фізично усунути президента і вище керівництво країни, а також закликав до війни.

"З ініціативи слідчих ДБР Іллю Ківу оголошено у міжнародний розшук", - додали в бюро.