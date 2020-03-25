Дело Гандзюк: суд продлил сроки следствия против Левина и Мангера

Печерский районный суд города Киева продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк по подозрению Владиславу Мангеру и Алексею Левину до конца июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Прокуроры заявили, что для объективного расследования необходимо допросить подозреваемого Алексея Левина, которого недавно экстрадировали из Болгарии, а также провести общий допрос с другими фигурантами дела, другие следственные и процессуальные действия, экспертизы и эксперименты.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить срок досудебного следствия в уголовном производстве по подозрению Мангера и Левина до 29 июля 2020 года", - огласила судья.

Напомним, 16 марта была завершена экстрадиция Алексея Левина, которого подозревают в организации нападения на Екатерину Гандзюк, из Болгарии. В Офисе генпрокурора убеждены, что экстрадиция Левина ускорит расследование дела Гандзюк.

Кроме того, Печерский районный суд Киева арестовал Левина до 2 апреля без альтернативы залога.