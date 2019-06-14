Дело об экстрадиции Ассанжа назначили на 2020

Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

Слушание об экстрадиции Ассанжа в США назначили на 25 февраля 2020 года

Британский суд назначил слушание об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США на 25 февраля 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Во время судебного заседания, которое состоялось 14 июня, британский юрист Бен Брэндон, представляющий правительство Соединенных Штатов Америки, заявил, что дело связано с одним из самых больших рисков, которым была подвергнута конфиденциальная информация, в истории США.

В США Ассанжу предъявили обвинение по 18 пунктам. Его обвиняют в подстрекательстве и публикации секретной информации, а также сговоре с целью взлома правительственного компьютера.

Ассанж утверждает, что он - журналист, которого защищает Первая поправка Конституции, и борется с попыткой экстрадиции.

Напомним, 6 июня Соединенные Штаты Америки предъявили основателю WikiLeaks обвинения по 18 пунктам, запрос об экстрадиции Ассанжа был направлен британской стороне. США обвиняют 47-летнего уроженца Австралии в сговоре с экс-аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг, которая предоставила ему данные об американских операциях в Ираке и Афганистане и уже была осуждена за это. Ему грозит 175 лет тюрьмы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава Министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США.

Кроме того, 1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Основатель Wikileaks после выхода под залог в 2012 году в течение семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Британии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании.