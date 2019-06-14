Справу про екстрадицію Ассанжа призначили на 2020

Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Слухання про екстрадицію Ассанжа в США призначили на 25 лютого 2020 року

Британський суд призначив слухання про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа у США на 25 лютого 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Під час судового засідання, яке відбулося 14 червня, британський юрист Бен Брендон, що представляє уряд Сполучених Штатів Америки, заявив, що справа пов'язана з одним з найбільших ризиків, яким була піддана конфіденційна інформація, в історії США.

У США Ассанжу пред'явили звинувачення за 18 пунктів. Його звинувачують у підбурюванні та публікації секретної інформації, а також у змові з метою злому урядового комп'ютера.

Ассанж стверджує, що він - журналіст, якого захищає Перша поправка до Конституції, і бореться з спробою екстрадиції.

Нагадаємо, 6 червня Сполучені Штати Америки висунули засновнику WikiLeaks звинувачення за 18 пунктами, запит про екстрадицію Ассанжа був спрямований британській стороні. США звинувачують 47-річного уродженця Австралії в змові з екс-аналітиком військової розвідки США Челсі Меннінг, яка надала йому дані про американських операціях в Іраку та Афганістані і вже була засуджена за це. Йому загрожує 175 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що глава Міністерства внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавід підписав запит про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа США.

Крім того, 1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили майже до року в'язниці за порушення умов виходу під заставу. Засновник Wikileaks після виходу під заставу у 2012 році протягом семи років переховувався в посольстві Еквадору в Британії, щоб уникнути екстрадиції у Швецію, де його звинуватили у зґвалтуванні.