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Дело экс-главы НАПК Корчак закрыли из-за сроков давности

Новости » Политика     26.05.2020 - 18:19
Дело экс-главы НАПК Корчак закрыли из-за сроков давности
Фото: Наталья Корчак (facebook.com/korchaknatalya)

Корчак освободили от ответственности за недостоверное декларирование

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело бывшей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак. Дело закрыто в связи с истечением сроков давности.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Сообщается, что сегодня прошло судебное заседание по обвинению Корчак в недостоверном декларировании.

"22 мая 2020 обвиняемая подала в суд ходатайство об освобождении ее от уголовной ответственности и прекращении дела в связи с истечением сроков давности, прокурор не возражал против указанного ходатайства", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что сроки привлечения к уголовной ответственности закончились еще в апреле 2020 года. В противном случае Корчак грозил штраф до 51 тысячи гривен за сокрытие имущества или наказание в виде общественных работ.

Уголовное дело касалось покупки автомобиля стоимостью более полумиллиона гривен. Автомобиль покупала ее свекровь, однако фактически транспортное средство находилось в собственности Корчак и не было задекларировано.

Напомним, дело на Наталью Корчак правоохранители завели еще осенью 2017 года, обвинительный акт был объявлен в декабре 2019 года.

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Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины декларацияуголовное делоНаталья Корчак
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