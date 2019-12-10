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В деле Корчак объявили обвинительный акт

Новости » Политика     10.12.2019 - 18:41
В деле Корчак объявили обвинительный акт
Фото: Наталья Корчак (kmu.gov.ua)

Корчак обвиняют в недостоверном декларировании

В деле бывшей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак объявили обвинительный акт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что в Высшем антикоррупционном суде с участием прокуроров САП прошло подготовительное судебное заседание по делу Корчак, которая обвиняется в декларировании недостоверной информации

"По результатам подготовительного заседания суд решил начать рассмотрение указанного дела по существу. После чего, прокурором САП было объявлено краткое изложение обвинительного акта", - говорится в сообщении.

Напомним, по версии следствия, близкий человек Корчак в 2016 году купил автомобиль за более 540 тысяч гривен, однако фактически авто находилось в постоянном пользовании ее и ее супруга. Несмотря на это, данный автомобиль должен был отразиться в декларации, однако информация о нем отсутствовала.

Подача заведомо недостоверных сведений в декларации или их сокрытие наказывается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок от 150 до 240 часов.

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Новости Украины обвинительный актНАПКНаталья Корчак
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