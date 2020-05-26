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Справу екс-голови НАЗК Корчак закрили через строки давності

Новини » Політика     26.05.2020 - 18:19
Справу екс-голови НАЗК Корчак закрили через строки давності
Фото: Наталія Корчак (facebook.com/korchaknatalya)

Корчак звільнили від відповідальності за недостовірне декларування

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив справу колишньої голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак. Справу закрито у зв'язку із закінченням строків давності.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Повідомляється, що сьогодні відбулося судове засідання за обвинуваченням Корчак в недостовірному декларуванні.

"22 травня 2020 обвинувачена подала до суду клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття справи у зв'язку із закінченням строків давності, прокурор не заперечував проти зазначеного клопотання", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що строки притягнення до кримінальної відповідальності закінчилися ще у квітні 2020 року. В іншому випадку Корчак загрожував штраф до 51 тисячі гривень за приховування майна або покарання у вигляді громадських робіт.

Кримінальна справа стосувалася покупки автомобіля вартістю понад півмільйона гривень. Автомобіль купувала її свекруха, однак фактично транспортний засіб знаходився у власності Корчак і не був задекларований.

Нагадаємо, справу на Наталю Корчак правоохоронці завели ще восени 2017 року, обвинувальний акт було оголошено у грудні 2019 року.

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Автор: Іван Петров

Теги Новини України декларацияуголовное делоНаталья Корчак
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