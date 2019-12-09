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Дело экс-главы Львовского бронетанкового завода направили в суд

Новости » Политика     09.12.2019 - 18:28
Дело экс-главы Львовского бронетанкового завода направили в суд
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Подозреваемый признает себя виновным в умышленном недекларировании

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в Высший антикоррупционного суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Львовского бронетанкового завода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-слубу САП.

Прокуроры просят признать экс-директора виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины, по факту представления недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства за 2016-2018 годы.

Расследование установило, что должностное лицо умышленно не отразило в ежегодных декларациях право пользования квартирой в городе Вена (Австрия) стоимостью 381 тыс. евро, которая принадлежит его жене.

Также подозреваемый "забыл" указать в декларациях сведения о собственной компании, зарегистрированной на территории Белиза с уставным капиталом 50 тыс. долларов.

Так, согласно сделке чиновник признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, и соглашасился на назначение наказания в виде штрафа в размере 3500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Заметим, указанный чиновник вместе с другими лицами обвиняется еще в растрате средств государственного бюджета, совершенном на ГП "Львовский бронетанковый завод" во время закупки военного имущества. Сейчас это дело слушается в Высшем антикоррупционном суде", - говорится в сообщении.

Ранее повідомялося, что НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении бывшего главы Львовского бронетанкового завода.

РБК-Украина писало, что следствие установило, что экс-директор в электронных декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о состояние на сумму около 4,6 млн грн.

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